Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanlar 'mal' olarak değil, 'can' olarak görülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanlar 'mal' olarak değil, 'can' olarak görülecek

İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvanlara yönelik mevzuat değişikliğine gidileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eylem planlarının temelinde yeni ve sivil bir anayasa oluşturmanın yattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, her alanda uygun hukuki adımlar atılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

"ÖZELLİKLE ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK KAMPANYALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Hak ve özgürlükler noktasında insanlar kadar hayvanların da ön planda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle çevrenin, doğanın, ormanların korunmasına yönelik yürüttüğümüz iletişim kampanyalarına devam ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranını artırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanlar 'mal' olarak değil, 'can' olarak görülecek ViDEO

"HAYVANLAR 'MAL' DEĞİL, 'CAN' OLARAK GÖRÜLECEK"

Çevreyi ve doğayı koruma gerekliliklerinin başında da hayvanların geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Tabiatı ve çevreyi beraber paylaştığımız hayvanları 'mal' olarak değil 'can' olarak gören bir anlayışla mevzuat değişikliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.