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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP, Kürt kardeşlerimi sömürüyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP, Kürt kardeşlerimi sömürüyor

    İnsan hakları savunucularının Diyarbakır Anneleri'ni görmezden geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Kürt vatandaşları sömürdüğünü belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 15:22
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da toplu açılış töreninde konuştu.

    İnsan hakları savunucularının Diyarbakır Anneleri'ne ses vermemesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların insan hakları savunuculuğu ile alakası yok. Onlar sadece sahne artistidir." dedi.

    "HDP, Kürt vatandaşlarımızı kullanıyor"

    Erdoğan daha sonra Kürt vatandaşlarının HDP tarafından sömürüldüğünü vurguladı.

    Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve halen görevini sürdüren Pervin Buldan'a göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah bir daha bu ülkeye de Diyarbakır'a da o acı günleri göstermesin diyorum. Hamdolsun Diyarbakır artık huzurun şehridir." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP, Kürt kardeşlerimi sömürüyor ViDEO

    "Diyarbakır Anneleri'ni Batı'nın şempanzelerine bırakmadık"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

    "Diyarbakır Anneleri'ni Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır Anneleri'ni gelip ziyaret ettiler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğu ile alakası yok. Onlar sadece sahne artistidir. Benim Diyarbakır Annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP, Kürt kardeşlerimi sömürüyor #1

    "Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar"

    Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıran bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar değil mi? 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlara bütün bunları hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü kardeşimizi şehit eden alçaklar bunlar değil mi? Şu anda Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı? Şu anda bir eş başkanları var. O da Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Allah bir daha bu ülkeye de Diyarbakır'a da o acı günleri göstermesin diyorum. Hamdolsun Diyarbakır artık huzurun şehridir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP, Kürt kardeşlerimi sömürüyor #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP, Kürt kardeşlerimi sömürüyor #3


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