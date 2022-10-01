Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP sıralarına bakarak söyledi: Terörü felç ettik

6. Yasama Yılı açılış konuşmasında terör örgütleri ile mücadele konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP sıralarına bakarak konuşması dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama Yılı'na start verildi.

Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Genel Kurul'a hitap eden Erdoğan birçok önemli konuda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör konusuna da değindi.

HDP sıralarına bakarak söyledi: Terörü felç ettik

Bu konudaki görüşlerini açıklarken Erdoğan'ın HDP sıralarına bakması dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar boyunca ülkemizin en önemli meselesi hep terör meselesiydi. Yaptığımız operasyonlar izlediğimiz diplomasi ile terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirirken sınırlarımızın dışında adeta felç ederken bir güvenlik iklimi oluşturduk.

HDP sıralarına bakarak söyledi: Terörü felç ettik VİDEO



"Tek tük eylemler son çırpınışları"

Bu gerçeği kimse inkar edemez. Teröristlerin giriştiği tek tük eylemler inşallah bu hainlerin son çırpınışlarıdır.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Tehditleri kaynağında yok ederek, ülkemizin güvenliğini, milletimizin huzurunu sağlama stratejisini 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek uygulamaya devam ediyoruz."