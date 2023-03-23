Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesini eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koltuk uğruna bölücü örgütün uzantılarının kapılarında nöbet tutulması veya Edirne’nin kapısında nöbet tutması sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye, bu oyunu bozacak iradeye sahip" dedi.

AA & Ensonhaber

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını saran Türkiye, bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor..

Tarihin netlik kazanmasıyla birlikte siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya başladı.

Muhalefet liderlerince oluşturulan Millet İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası aday çıkartmayacağını açıklayan HDP ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta afet konutları için yapılan temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle birlikte iftarını açtı.

HDP'nin Millet İttifakı'na verdiği desteği eleştirdi

Burada yaptığı konuşmasında HDP'nin Millet İttifakı'na verdiği desteğe değinen Erdoğan, "Koltuk uğruna bölücü örgütün uzantılarının kapılarında nöbet tutulması veya Edirne’nin kapısında nöbet tutması sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye, devleti ve milletiyle bu oyunları bozacak kapasiteye ve iradeye sahiptir." dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Son terörist ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılan dek operasyonlarımız devam edecek"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün yıkıcı hareketlerine karşı, onların baskısından kurtuldukça, bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde ise bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Buradan bir kez daha ifade ediyorum; son terörist ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir.



Terörü yenmekle kalmayacağız, bu alçaklığa destek verenlerin kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye’yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini boşa çıkaracağız. Yaklaşan seçimler öncesinde, siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum.

"Koltuk uğruna bölücü örgütün uzantılarının kapıların nöbet tutulması sizleri karamsarlığa sürüklemesin"

Özellikle ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler bu deprem felaketini yaşadığımız dönemde bunlarla aynı masaya oturup hala ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini inanıyorum 14 Mayıs’ta hep birlikte boşa çıkaracağız. Bu kabul edilemez görüntülerin ülkemiz düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Koltuk uğruna bölücü örgütün uzantılarının kapılarında nöbet tutulması veya Edirne’nin kapısında nöbet tutması sizleri karamsarlığa sürüklemesin.

"Türkiye, devleti ve milletiyle bu oyunları bozacak iradeye sahip"

Türkiye, devleti ve milletiyle bu oyunları bozacak kapasiteye ve iradeye sahiptir. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

"İlk iftarımızı depremzedelerimizle birlikte yaptık"

"Bugün ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve depremzedelerimizle birlikte yaptık" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sizlerle bu işin manevi hazzını duymak bizler için ayrı bir iftihar meselesi. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Ümraniye Belediye’mize özellikle teşekkür ediyorum. Buradaki hazırlıklarını, konteynerleri, iftar çadırları vesilesiyle kendilerine teşekkür ediyorum.

"Belediyelerimizle ramazan ayı etkinliklerini deprem bölgesine kaydırma kararı aldık"