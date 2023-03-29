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A Haber ve ATV ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciler Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Şebnem Bursalı, Melih Altınok ve Salih Nayman'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

HDP'nin de Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasını değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

Bunlar ne millidir ne yerlidir. Askerimize bu tür hakarette bulunanlar biraz ağır olacak ama vatan hainidir. Vatanını sevmek gibi bir derdi yok. Bunlar asker düşmanıdır, jandarmanın polisin düşmanıdır. Bunların kimler olduğu belli. Bay bay Kemal'in kimi ziyaret ettiği belli. Kimi ziyaret ediyor? Terörün parlamentodaki uzantılarını ziyaret ediyor. Acaba buradan ne elde edecek? Kandil'in ne tür açıklamalar yaptığı ortada. Demek ki biz devlet olarak doğru yoldayız. Çünkü onlar bizim silahımızı kötülüyor. Bu silah teröristler için kullanılıyor. Nerede bir terörist varsa tepesine ineceğiz. Ana muhalefetin başındaki zat 'Demirtaş'ı Apo'yu ' kurtarmaktan bahsediyor. Sen nerede dolaşıyorsun? Diyarbakır'daki o yavrularımızı öldürenler, bu Demirtaş'ın talimatıyla sokağa dökülmedi mi? Onları şehit etmediler mi? Meral Hanım da içerisinde olmak kaydıyla, 6'lı masa şimdi 7 oldular, bunları nasıl çıkaracaklarının planını yapıyor. Benim milletim bu hesapları yapanlara yol vermeyecektir. Gereken hesabı da 14 Mayıs'ta bunlardan soracaktır.