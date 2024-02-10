Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef enerjide tam bağımsızlık Gabar petrolüne ilişkin son verileri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gabar’daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti” dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesi mitinglere başladı.

Bu kapsamda ilk durağı Zonguldak oldu.

Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin konuşan Erdoğan, enerjideki çalışmalara da dikkat çekti.

"Ücretsiz doğalgaz desteğimizi halen sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimize en son bundan sadece 9 ay önce, 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Ziyaretimizde milletimizin asırlık hayallerinden olan Karadeniz doğal gazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Filyos'taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğal gaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani, vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını devlet olarak biz ödedik.

"Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz"

Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğal gaz tüketiminin bilabedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız.

"Zonguldak'ı kömürden sonra doğal gazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Sadece bununla da yetinmiyoruz. Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen çapsızlara aldırmadan, parayı Karadeniz ve Akdeniz'in sularına gömüyorlar diyen gafillere kulak asmadan ne dedik? Bulanlar, ancak arayanlardır düsturuyla arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak'ı kömürden sonra doğal gazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz.

"Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi 35 bin varili geçti"