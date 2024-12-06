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Suriye'de yıllar sonra iç savaş yeniden alevlendi.

Kritik noktaları ele geçiren muhalifler, artık Şam yolunda...

Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, Halep ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı muhalifler, Humus ilinde ilerliyor.

Humus'un tamamen kontrol altına alınmasının ardından ise sıra Şam'a gelmiş olacak.

"HEDEF TABİİ Kİ ŞAM"

Bölgede yaşanan gelişmeler ve muhaliflerin ilerleyişi sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma namazı sonrası gazetecilerin Suriye'ye yönelik sorularını yanıtladı.

"Şu an itibarıyla İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii ki Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında Esad'a yapılan görüşme çağrısı olmak üzere şu ifadelere yer verdi:

"ESAD'A GEL GÖRÜŞELİM, SURİYE'NİN GELECEĞİNİ BİRLİKTE TAYİN EDELİM DEMİŞTİK"

Biz de bunu gerek istihbarat gerekse bütün medyadan takibini yapıyoruz. Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken, bizim de hatırlarsanız Esad'a bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim, Suriye'nin geleceğini birlikte tayin edelim demiştik. Ne yazık ki Esad'dan bu işe olumlu bir cevap alamadık.

"ŞAM'A DOĞRU BİR İLERLEYİŞ SÖZ KONUSU"

An itibarıyla İdlib'den sonra Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönlümüz bunları istemiyor. Maalesef bölge sıkıntıda.

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"LÜBNAN'IN YARDIM TALEBİ VAR"

Dün Lübnan'dan yine sayın başbakandan bir haber aldım. Onunla da bir görüşme talebi var. Büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Gerek Golan'da gerek Beyrut'ta artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de tabii elimizden geleni yapacağız.



Ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bunlar özellikle de ayni hatta hatta nakdi yardım talepleri var. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz.

BM, BU KONUDA TEK ÇIKIŞ YOLU"

Tüm dünya başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak üzere dün Guterres'le görüşmem oldu. Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar. Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim diyorlar.



Bizler de bu görüşmelerimizi devam ettirmek suretiyle bölgedeki ateşkesi ama sonsuz olmak üzere nasıl devam ettiririz? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Birleşmiş Milletler bu konuda tabii tek çıkış yolu.

"İSRAİL'E BU SOYKIRIMLARIN HESABINI SORMALIYIZ"