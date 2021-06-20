Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle gençlerle buluştu. Erdoğan gençlerden gelen sorular üzerine aşılamayla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları gittikçe azalmaya başladı. Aşılama rekor kırarken, maskenin çıkarılması ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle 81 ilden 700 genç ile video konferans yöntemiyle buluştu. Erdoğan, gelen sorular üzerine aşılama hakkında konuştu.

"AŞILAMADA GAYET İYİ DURUMDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 18 yaşı aşılamak" diyerek şu açıklamayı yaptı;

Türkiye, salgının başladığı dönemden beri sağlık hizmetlerinden kamu güvenliğine kadar her konuda diğer ülkelerin önünde şu anda yer almış vaziyette. Aynı durum aşı çalışmalarında da geçerli. Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde, vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Elbette bir takım aksaklıklarımız var. Ama bu gecikmeleri de aşıyoruz.

Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz. Tabii bu arada yerli aşı olayımız söz konusu. Bu konuda da hedefimiz, eylül-ekim gibi kendi aşımızı üretebilmek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 18 yaşı aşılamak VİDEO

<br />

"YAŞ KONUSUNU HALLETMEK İSTİYORUZ"

Biz şimdi yaşı 30'a çektik. 30 yaşa kadar çekmek önemli bir merhaleydi. Bu yaşa kadar çekmek suretiyle önceleri 65 yaş üstü konuşulurken, şimdi 65 yaş üstü çok çok altına indik.

Bir de meslek gruplarında değişikliklere gitmek suretiyle, gerek güvenlikte gerek öğretmenlerimizde bütün bunlarda bu tür sıkıntıları aşarak şimdi artık dedik ki yaş konusunu halledelim. Bunlarda da tabii aşılama hızlandıkça bu bize güvenli süreci getirecek. Böylece de inşallah COVID var mı yok mu olayını aşacağız.





"EN BÜYÜK MÜJDE YERLİ AŞI"

Şu anda COVID'de ciddi manada oran zaten düştü. Ama bu oranı daha da düşürmemiz lazım. Vaka sayısı günde 5 bin civarında. Biz bunu bile fazla görüyoruz. Vefat 50 civarında, bunu da tabii arzu etmiyoruz. Önce vaka sayısını bizim artık çift haneliye falan düşürmemiz gerekiyor. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz.

Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim hem de vefatta artık tek haneliye falan inmiş olalım. Bunda da en büyük müjde olarak biz aşıyı görüyoruz. Aşı konusunda da ithal noktasında iyiyiz, bunu da hızla devam ettireceğiz.

"RAKAM 40 MİLYONA ULAŞIYOR"

Şu anda biliyorsun rakam bizim 40 milyona ulaşıyor. Bu tabii iyi bir yükseliş. 30 yaş sınırıyla alakalı olduğu için bundan sonra bu daha da artacak. Biz bir taraftan çalışıyoruz, siz de bir taraftan çalışacaksınız. Hep birlikte bir defa bu oranı artırmamız lazım. Annelerimiz, anneannelerimiz, baba, babaanne, bunları da bizim ikna etmemiz lazım.

Bunlar tabii bugünün sorunu değil, geçmişin sorunu. Geçmişten bu yana maalesef bu tür kampanyalar hep oldu. Bu kampanyalar da tabii bazı sıkıntılar da olmadı değil, yaşandı. Temennim odur ki bu aşı süreci içerisinde elde edilecek başarı, bu tür olumsuz kampanyaları da ortadan kaldırsın. Milletimizin her bir ferdi erişim konusunda, dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir.

Aşının geliştirilmesi ve insana uygulanabilir hale getirilmesi bilim insanlarının sorumluluğudur. Bize düşen, bilime saygı duyarak, her biri kendi alanlarının en iyi uzmanlarının geliştirdiği aşıyı kullanmaktır. Kendimizi dünya nüfusunun tamamını kapsayan bir sürecin dışında tutamayız. Onun için de bununla ilgili olarak Sağlık Bakanımız her gün Bilim Kurulunun da verdiği bilgiler ışığında açıklama yapıyor. Bilimi inkar etmek mümkün değildir. Bütün mesele bu bilimi, ilimi aynı zamanda irfanla bütünleştirmektir. Onunla zaten bütünleştirdiğimiz anda birçok sıkıntıyı ortadan kaldırmış olacağız.

"18 YAŞA KADAR İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Zaman zaman bilim insanlarımız da bu tür açıklamaları yapıyorlar fakat ben inanıyorum ki yerli milli üretimi yaptığımız anda halkımızın bu noktadaki güveni daha artacaktır. Şu andaki gelişmeler de zaten olumlu. Ben zaten Cumhurbaşkanı olarak ilk anda aşımı oldum. Birinci fazı, ikinci fazı oldum. Daha sonra bir de antikor için oldum. Alınan neticeler de olumlu istikamette gerçekleşti. Halkımıza da birçoğu sadece birinci fazda kalmadı, ikinci faza geçenler de var. Şu anda bu sayı da çok ciddi rakamlara ulaştı. Bundan sonra da bunu rahat rahat 30 yaş sınırı ile birlikte artıracağız. Elimizde nasıl olsa aşımız da var. Bu daha alt seviyelere, hatta ve hatta 18'e kadar da bunu hedefliyoruz.