Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, bir an önce yaraları sarmak

Erdoğan, İzmir'deki depreme ilişkin son bilgileri paylaşarak hedefin en kısa sürede yaraları sarmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, bugün İzmir'de yaşanan depreme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ BİR AN ÖNCE YARALARI SARMAK"

Son gelişmeleri aktaran Erdoğan, "Bakanlarımız koordinasyonu bizzat sağlamak üzere süratle olay yerine ulaşmışlardır. Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik. Olayın şokundan kurtulamadıkları için evlerine giremeyen vatandaşlarımıza gereken iaşe desteğini sağlıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza kaynak aktarılmıştır. Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Katar Devlet Başkanı aramış. Herhangi bir destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız dediler, kendilerine teşekkür ettik.

Bu arada Yunanistan Başbakanı sayın Miçotakis yine aynı şekilde aradılar zira bu depremden Yunanistan da etkilendi. Görüşmeyi yaptığımız anda onlarda herhangi bir sorunsözkonusu değildi. Sağolsunlar onlar da 'herhangi bir yardıma ihtiyaç varsa hazırız' dediler.

Biz de şu anda böylme bir ihtiyaç yok, bize düşen bir şey varsa Yunanistan'ın yanındayız dedik. İlham Aliyev kardeşimiz aradı. Her türlü imkanımızla yanınızdayız dediler. Onlara da şükranlarımızı bildirdik.

KORONAVİRÜS GÜNDEMİ

Dünyanın son dönemde karşılaştığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüssalgını sürecinde canla başla fedakârca çalışan sağlık ordumuza şükranlarımı sunuyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum.

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen bu salgın malesef yeni dalgalarla hala yoluna devam ediyor. Vaka sayısının 45 milyonu geçtiği, can kaybı sayısının 1 milyon 200 bine ulaştığı salgına karşı hala kesin ve etkili çare bulunamamıştır.

En az üç çocuk temennisi rastgele söylenmiş bir ifade değil. Ülkemizin geleceği bakımından hayati öneme sahiptir. Genç nüfusumuzu korumak mecburiyetindeyiz. Genç demiyorum aynı zamanda yetişmiş vurgusunu da yapıyoruz.

İnsani ve milli değerlerle donanmammış, çağın teknolojine hakim yetiştirilmemiş genç nüfus bir sorun haline dönüşür. Bunun için eğitim, kültür, bilim alanındaki hassasiyetimizi sürekli daha ileriye taşıyoruz.

Geçtiğimiz asra gelişmiş bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle kaygı içine girdiklerini görüyoruz.

TÜRKİYE GELECEĞİN YILDIZLARI ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Bu endişenin batıda yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığının ana sebeplerinden biri olduğunu biliyoruz. Türkiye geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Bilim toplantılarında ve ödül törenlerindeki gerçeği sizlere paylaşmak istiyorum.

Türkiye'nin tarihi atılımı bilim ve araştırma faaliyetlerinde önümüzü açmıştır. Her projeye ve başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde şahsi destek verdim.

Türkiye'nin sağlıktan savunma sanayine kadar dünya çapında başarılar ortaya koymasının gerisinde güçlü işbirliği ve yoğun çalışma iklimi vardır. Gençlerimize ve çocukluğumuza bilim ve araştırma şevki kazandırmak için Türkiye çapında pek çok proje yürütüyoruz.