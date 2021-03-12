Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi

Güçlü bir ekonomi modeli hedeflendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reformuyla rekor kıran yerli ve milli ekonominin hedeflendiğini söyledi.

Ekonomi Reformu Paketi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. İhracatta rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi hedefliyoruz.

Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.

Türkiye'yi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline getirmek için çalışacağız. İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz.

İthal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz.

2009 küresel krizi gibi, 2013 sonrasındaki sarsıntıları başarıyla göğüslemeyi başardık.

Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olan sitasi istikrarı kurumsallaştırdık. Türkiye, bölgesel ve küresel nice krize rağmen gücünü koruyor."

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