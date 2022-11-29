Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem turist sayısı hem de gelirde zirvedeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem turist sayısı hem de gelirde zirvedeyiz

Türkiye'nin 2021 yılındaki turizm verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanımların bu yıl daha da ileri gideceğinin habercisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada katılımcılara hitap ederken sektöre ilişkin önemli açıklamalarda bunudu.

"Hem turist sayısı hem de gelirde zirvedeyiz"

Türkiye'nin koronavirüs salgınından sonra sektördeki büyük başarısına dikkat çeken Erdoğan turizmde hem turist sayısında hem de turizm gelirinde zirvede olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Her ne kadar küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem de turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz.

Turist başına gecelik harcamanın 1.000 dolara yaklaşması verilen emeklerin karşılığının alınmaya başladığının göstergesidir.





"Çok daha iyi yerlere geleceğinin habercisi"



Türkiye'nin 2021'de dünyada turist sayısında 4'üncü, turizm gelirinde 8'inci sıraya yükselmiş olması bu yıl çok daha iyi yerlere geleceğinin habercisidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem turist sayısı hem de gelirde zirvedeyiz ViDEO

"Ülkemiz bir hazineye sahiptir"

"Ülkemiz dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış bir hazineye sahiptir. Dünyada turizm sektörünün büyük atılımlar gösterdiği dönemlerde biz süreci hep geriden takip ettik.

Bu atılımı ilk kez Özal döneminde başlattık. Sonra AK Parti döneminde bu atılımları hızlandırdık.

Sadece turizm sektöründe 143 bin yatak kapasitesini aşkın yatırımlar devam ediyor. Terörden arındırdığımız Güney Doğu Anadolu bölgesi bunlardan biridir. Sağlık turizmi bunlardan biridir.

Turizmdeki rakiplerimizin küresel kriz etkisiyle irtifa kaybettiği bu dönemde dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır.

Yaşadığımız coğrafyanın kıymetini yeterince bilmiyor olabiliriz ama dışarıdan gelen bu zenginliği hemen fark ediyor.

"Turizmde ustalık aşamasındayız"

Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik, ustalık aşamasındayız. Ustalığımızı daha iyi konuşturmalıyız.

İstanbul'dan Diyarbakır'a, Bursa'dan Van'a pek çok şehrimiz başlı başına turizm değeridir. Turizm sektöründeki gücümüzün giderek farkına varıyoruz."