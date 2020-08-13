Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hizmette karşımıza CHP çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hizmette karşımıza CHP çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"19 yıldır heyecanımızdan bir şey kaybetmeden aziz milletimize hizmet için koşuyoruz.

Attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda karşımızda CHP’yi bulduk.

Rahmetli Erbakan hocamız gibi, rahmetli Özal gibi… Menderes gibi…

Karşımızda hep yasakçı CHP’yi bulduk.

Şimdiye kadar neyi başardıysak tüm engellemelere rağmen başardık.

Özgürlüklerde Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirdik.

19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda, başımız dik bir şekilde yürüyoruz."

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