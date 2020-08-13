Dolar
7.3576
0.3272%
Euro
8.7064
0.7475%
Altın
1929.34
0.6941%
Borsa
1111.54
-0.2369%
G. Altın
455.661
0.7981%
Bitcoin
84181.57
-0.4594%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hizmette karşımıza CHP çıktı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor...
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 11:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hizmette karşımıza CHP çıktı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor...

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    "19 yıldır heyecanımızdan bir şey kaybetmeden aziz milletimize hizmet için koşuyoruz.

    Attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda karşımızda CHP’yi bulduk.

    Rahmetli Erbakan hocamız gibi, rahmetli Özal gibi… Menderes gibi…

    Karşımızda hep yasakçı CHP’yi bulduk.

    Şimdiye kadar neyi başardıysak tüm engellemelere rağmen başardık.

    Özgürlüklerde Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirdik.

    19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda, başımız dik bir şekilde yürüyoruz."

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Görüş Bildir