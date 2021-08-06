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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her vatandaş için 3 fidan dikilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her vatandaş için 3 fidan dikilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanan alanlar için Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaş için üç adet fidan dikileceğini söyledi.
- AA & Ensonhaber
- 06.08.2021 - 18:31
Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.
Devlet yangınların çıktığı ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederken, halk ise devletin çalışmalarına yardım etti.
HER VATANDAŞ İÇİN 3 FİDAN DİKİLECEK
Yangın sonrası, yeşillendirme çalışmaları başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her vatandaş için 3 fidan dikileceğini belirtti.
"TOPLAM 252 MİLYON FİDAN YIL BİTMEDEN TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. Yeşil Vatan'ı korumak için cansiparane mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.