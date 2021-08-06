Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her vatandaş için 3 fidan dikilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her vatandaş için 3 fidan dikilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanan alanlar için Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaş için üç adet fidan dikileceğini söyledi.

Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

Devlet yangınların çıktığı ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederken, halk ise devletin çalışmalarına yardım etti.

HER VATANDAŞ İÇİN 3 FİDAN DİKİLECEK

Yangın sonrası, yeşillendirme çalışmaları başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her vatandaş için 3 fidan dikileceğini belirtti.

"TOPLAM 252 MİLYON FİDAN YIL BİTMEDEN TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. Yeşil Vatan'ı korumak için cansiparane mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.