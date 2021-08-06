Euro
10.1557
0.48%
Dolar
8.628
1.27%
Altın
488.24
-1.2%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
356.111
8.64%
EXEN Coin
23.77
1.53%
31ºC
İstanbul
Bulutlu 31 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her vatandaş için 3 fidan dikilecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanan alanlar için Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaş için üç adet fidan dikileceğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.08.2021 - 18:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her vatandaş için 3 fidan dikilecek

    Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

    Devlet yangınların çıktığı ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederken, halk ise devletin çalışmalarına yardım etti.

    HER VATANDAŞ İÇİN 3 FİDAN DİKİLECEK

    Yangın sonrası, yeşillendirme çalışmaları başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her vatandaş için 3 fidan dikileceğini belirtti.

    "TOPLAM 252 MİLYON FİDAN YIL BİTMEDEN TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. Yeşil Vatan'ı korumak için cansiparane mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her vatandaş için 3 fidan dikilecek #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir