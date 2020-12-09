Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla ırgalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla ırgalamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB liderler zirvesinde görüşülecek olan yaptırım kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Avrupa Birliği’nin (AB) 10-11 Aralık'ta gerçekleştireceği liderler zirvesine değindi.

"GELEBİLECEK YAPTIRIMLAR TÜRKİYE'Yİ IRGALAMAZ"

Erdoğan, zirveden çıkabilecek yaptırım kararlarıyla ilgili "Türkiye'yi ırgalamaz" ifadesini kullandı.

"AB, HİÇBİR ZAMAN DÜRÜST DAVRANMADI"

AB'nin 1963 yılından beri Türkiye'ye yaptırım uyguladığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"AB, hiçbir zaman dürüst davranmadı. Hiçbir zaman verdiği sözün arkasında durmadı. Hep sabrettik, hala sabrediyoruz. Atacakları adımları göreceğiz. Dürüst olan liderler bu sürece yönelik dik duruyor, bu tür yaklaşımlara sıcak bakmıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla ırgalamaz ViDEO

