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Haber Merkezi

Son dönemde AK Parti'ye yönelik mesajlar veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan sürpriz bir çıkış gelmişti.

AK Parti'den hiç kopmadığını söyleyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim." sözleriyle dikkat çekmişti.

Davutoğlu'nun ardından bu kez de Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifası sonrası AK Parti'ye katıldı.

GELECEK VE DEVA PARTİSİ'NDE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Yamalı, AK Parti'ye geçmesinin yanı sıra yaptığı açıklamada ise, "AK Parti cephesinden aldığım kulis bilgisi, AK Parti'nin Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelmeyeceği yönünde. AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi'nde yaşananlar bir yana AK Parti'den ayrılarak Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan cephesinde de dikkat çeken bir istifa yaşandı.

NEDİM YAMALI, AK PARTİ'YE KATILDI

Partisinin kurucularından olan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Tüm bu yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de yaptığı konuşmada konuya değindi.

'BİZİ BEĞENMEDİĞİ İÇİN KAPIYI ÇARPIP GİDENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI'

AK Parti'den ayrılanların hayal kırıklığına uğradığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye için inancı ve vizyonu olan tek ittifak biziz. Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Biz Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınıyız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'den değerlerine inananlara sırtlarını dönmeyeceklerini söyleyerek 'safları sıklaştırma' vurgusu yaptı.

"BU ÇATI ALTINDA TOPLANMALARINA HAYIR DEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyet ile paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz elbette. İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette ayrışmanın artması doğru değil."

"SAFLARIMIZI SIKLAŞTIRMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: