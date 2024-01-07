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AK Parti yerel seçimlere hazır...

26 ilin adayı bugün belli oluyor.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan adayların ortak özelliklerini ve parti politikasını özetledi.

"Hiç kimsenin tıpış tıpış oy verme zorunluluğu yoktur"

Laf değil proje üreten adayları belirlediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, muhalefetteki seçmeni oy vermeye mecbur bırakılacak şekilde halka aday dayatma politikasını da eleştirdi.

Özellikle CHP ile özdeşleşen 'tıpış tıpış oy verme' söylemini hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu:

Nerede yaşarsa yaşasın hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir.

Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy vermek mecburiyeti yoktur.



İşte bu anlayışla; kendini değil milletini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil tevazu ile hareket eden, velhasıl kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin ve orada yaşayanların gündemiyle yatıp kalkacak kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz.