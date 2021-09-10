Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetzedelere devlet nerede diye sordurmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetzedelere devlet nerede diye sordurmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin doğal afetlerde dünyaya örnek gösterilecek bir başarıya sahip olduğunu belirterek, "Afetzedelere devlet nerede diye sordurmadık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada felaket bölgelerinde yapılan çalışmalara değindi.

"VATANDAŞLARIMIZIN HER TÜRLÜ İHTİYACINI GİDERDİK"

Felaket bölgelerine anında çıkarma yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı, "Temel gıda maddelerinden barınmaya kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderdik." dedi.

Erdoğan: Hiçbir afette devlet bize bakmıyor dedirtmedik

"AFETZEDELERE, DEVLET NEREDE DİYE SORDURMADIK"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, Türkiye'nin dünyaya örnek gösterilecek bir afet yönetimine sahip olduğunu söyledi.

"Afetzedelere, devlet nerede diye sordurmadık." sözleriyle vatandaşların yardımına koşulduğunu ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Felaket bölgelerine büyük bir çıkarma yaptık. Temel gıda maddelerinden barınmaya kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderdik. Afetzedelere, devlet nerede diye sordurmadık.

Türkiye'nin kerim devlet vasfı yaşanan son hadiselerle bir kez daha kendini belli etmiştir. Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. İmkanları da gelişmiştir.

"DEVLETİMİZ VATANDAŞINI YALNIZ BIRAKMADI"

Bugün hedefleriyle büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Benzer afetlere maruz kalan batılı ülkeler günlerce afet bölgelerine ulaşamazsak devletimizin vatandaşını yalnız bırakmamıştır.

Felaketleri yaşayan illerin tümü devletin yardım elini yanında hissetmiştir. Bu süreci dünyaya örnek gösterilecek bir başarıyla yönetmiştir.

"HAK SAHİPLERİNE BİNALARINI TESLİM EDECEĞİZ"

Afet bölgelerinde vatandaşlarımızın zararlarını tazmin çalışmaları halen devam ediyor. Binaların yerine yenilerini inşa etmeye başladık. 1 yıl içerisinde bunları bitireceğiz.

Hak sahiplerine binalarını teslim edeceğiz. Bunu daha önce depremlerle sarsılan illerimizde sağladık."

