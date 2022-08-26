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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok

    Malazgirt Zaferi'nin 951'nci yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:05
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

    Malazgirt zaferinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

    "Ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek dedikçe elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor"

    Anadolu'nun medeniyet unsurlarıyla işlenme sürecinin kılıç ve kalemin yanı sıra kalple de olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek dedikçe elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor." dedi.

    Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin her bir vatandaşına sahip olacak güçte olduğunu belirterek "Bu ezanlar, bu şehitler onların da geleceğinin teminatıdır. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok  ViDEO

    "Anadolu'nun medeniyetle işlenme süreci kalple de olmuştur"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Anadolu'nun adım adım medeniyetimizin unsurlarıyla işlenmesi süreci, hem kılıçla hem kalemle hem de kalple olmuştur. Biz ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek dedikçe elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor.

    Bu ezanlar, bu şehitler onların da geleceğinin teminatıdır. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler. Ülkemizin hamd olsun herkese yetecek imkanı vardır. Devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok #1

    "Hiçbir saldırıya, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur"

    Hiçbir saldırıya, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimseinin gözünün yaşına bakmayız. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler, bunun dışında herkes başımızın tacıdır."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok #6


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