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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi.