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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi.
- AA
- 21.09.2021 - 19:13
- Güncelleme : 21.09.2021 - 20:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, konuşmasından önce kabullerine devam ediyor.
HIRVAT MEVKİDAŞINI KABUL ETTİ
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Borris Johnson'dan sonra Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi.
İki liderin görüşmesine heyetler de katıldı.
Görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı ile görüştü VİDEO