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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Zoran Milanoviç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e yardıma hazırız mesajı gönderdi.
    • AA
    • 29.12.2020 - 20:00
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 20:02
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefon görüşmesi yaptı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

    TÜRKİYE'DEN HIRVATİSTAN'A 'YARDIMA HAZIRIZ' MESAJI

    Türkiye'nin "Kara gün dostu" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü #2

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