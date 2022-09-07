Petrol
87.76
0.26%
Euro
18.244
0.02%
Dolar
18.2286
0.07%
Altın
1.007
0.00%
Borsa
3403
0.00%
Bitcoin
355.310
1.57%
BTXN Coin
4.97
0.20%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan'a geldi.
    • 07.09.2022 - 23:25
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 23:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’dan ayrılarak turun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi.

    Sırbistan'dan Hırvatistan'a geçti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmüş, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılmıştı.

    Belgrad Kulesini ziyaret ederek, Sancaklı bölgesindeki liderleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Vucic tarafından Hırvatistan’a uğurlanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan da #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan da #2


    İlginizi Çekebilir

    DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
    Eğitim

    DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    Doğal ağrı kesici ve antibiyotik etkisi olan 4 şifalı bitki
    Sağlık

    Doğal ağrı kesici ve antibiyotik etkisi olan 4 şifalı bitki

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir