Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı

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Hocalı Katliamı'nın üzerinden 33 yıl geçti...

Fakat acısı bugün de Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyor.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan bu katliam, hiçbir zaman unutulmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı paylaşımda, bu acının unutulmayacağını söyledi.

X hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"KARDEŞLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

"KARDEŞ AZERBAYCAN HALKINA TAZİYELERİMİ İLETİYORUM"