Petrol
106.49
-1.70%
Euro
15.90
-0.32%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
917.91
-0.50%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
585.511
-5.62%
BTXN Coin
28.80
-1.16%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Hollanda Başbakanı Rutte ile Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele aldı.
    • 22.04.2022 - 19:11
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 19:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

    İstanbul Süreci'nin en kestirme çıkış yolu olduğunu söyledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul Süreci’nin Ukrayna’daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti.

    Atılacak adımlara dair temaslarıın sürdürülmesine vurgu

    Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek bomba gibi dönüyor! Ahmet Kural ile aynı projede
    Medya

    Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek bomba gibi dönüyor! Ahmet Kural ile aynı projede

    Ahmet Mithat Efendi kimdir
    Biyografi

    Ahmet Mithat Efendi kimdir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir