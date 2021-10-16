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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'nde

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yapacağı görüşme öncesi Huber Köşkü’ne geldi.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 12:22
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'nde

    Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyareti için bugün Türkiye'ye geliyor.

    Kısıklı’da bulunan evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya’da bulunan Huber Köşkü’ne geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in saat 12.00’de Huber Köşkü’nde bir araya gelmesi bekleniyor.

    TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ KONUŞULACAK

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ne geldi VİDEO

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü nde #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü nde #3

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