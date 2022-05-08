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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik'e seslendi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik'e seslendi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik'e Bakan Akar aracılığı ile telefonda hitap etti. Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi" dedi.
    • 08.05.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 16:58
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceliyor...

    Sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri sürdüren Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na da incelemelerde bulundu.

    AA'nın haberine göre, Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar aracılığı ile telefondan Mehmetçik'e hitap etti.

    "Ordumuz, şu ana kadar en ufak bir yanlışa fırsat vermedi"

    Hudut hattındaki denetlemelerinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabında şu ifadeleri kullandı:

    "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik'e seslendi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik e seslendi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik e seslendi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik e seslendi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik e seslendi #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik e seslendi #5


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