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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik'e seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik'e seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki Mehmetçik'e Bakan Akar aracılığı ile telefonda hitap etti. Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi" dedi.