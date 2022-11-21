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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'dan harekat bilgisi aldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'dan harekat bilgisi aldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harekat Merkezi'ndeki Bakan Akar ile telefonda görüşerek devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak yeni talimatlar verdi.
    • 21.11.2022 - 22:15
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 23:00
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    Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında bombardımana tutuldu.

    Harekatın devamına ilişkin gelişmeler sürerken TSK, terör örgütlerinin tepesine çökmeye devam ediyor.

    Operasyonlara ilişkin bilgi trafiği sürüyor

    Gelişmelerin ardından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gelerek TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi.

    AA'nın haberine göre Bakan Akar, terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar dan harekat bilgisi aldı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sahadaki faaliyetler hakkında bilgi aldı, Mehmetçiğe başarı diledi

    Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar verdi, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar dan harekat bilgisi aldı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar dan harekat bilgisi aldı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar dan harekat bilgisi aldı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar dan harekat bilgisi aldı #5


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