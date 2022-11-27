Cumhurbaşkanı Erdoğan Hulusi Akar'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarına hitap ederek "Bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak" dedi.

Terörle mücadele, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde sürdürülen başarılı operasyonlarla kararlı bir şekilde devam ediyor..

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Geçtiğimiz iki gün içerisinde verdiğimiz şehitlerin intikamı alındı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'nın başından bu yana toplam 480 terörist etkisiz hale getirildi..

Erdoğan, sınır birliklerine hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti.

"Bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak"

Konuşmasında "Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak"

"Canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır soruyoruz"

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 3 askerin şehit, 2 askerin de yaralanmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır soruyoruz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı" dedi.