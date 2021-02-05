Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi bahanesiyle Türkiye'nin huzurunu kaçırma gayretinde olanların, bu olayları 'Gezi' olaylarıyla aynı yere getiremeyeceklerini söyledi.

Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gündemin önemli konuları hakkında değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'yu rektör olarak atadıktan sonra başlayan olaylara da değindi.

"GEZİ İLE AYNI YERE GETİREMEYECEKLER"

Muhalefetin Türkiye'nin huzurunu kaçırmanın gayreti içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, bu girişimlerin başarılı olamayacağını, bu olayların 'Gezi' olaylarıyla aynı yere getirilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Huzurumuzu kaçırmanın gayreti içerisindeler VİDEO

<br />

"CHP, HDP, İP BUNUN İÇİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Huzurumuzu kaçırmanın gayreti içerisindeler. Ana muhalefet bunun içinde. Muhalefetin diğer ayakları, dağdan beslenen malum HDP bunun içinde. Ne yazık ki İP de bunun içinde. Ve bunlar şu anda bunu karıştırmanın gayreti içinde. Fakat karıştıramayacaklar. Bu işi başaramayacaklar. Bir daha 'Gezi' olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor." dedi.