Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hz. Adem ve Havva'ya kimsenin dili uzanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hz. Adem ve Havva'ya kimsenin dili uzanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkı sözlerinde Hz. Adem ve Havva'ya yönelik tepki toplayan ifadeler kullanan Sezen Aksu hakkında açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, başarılı sanatçı Sezen Aksu'nun 5 yıl önce çıkardığı şarkısından bir kesit gündeme gelmişti.

Şarkıda yer alan, “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...” ifadeleri peş peşe tepki görmeye başlamıştı.

Bunun üzerine birçok kişi ise Aksu için destek paylaşımları yapmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"HZ. ADEM EFENDİMİZE KİMSENİN DİLİ UZANAMAZ"

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası cemaate seslendi.

Aksu hakkında sert ifadeler kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz.

"O DİLLERİ KOPARMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir.

"HAVVA VALİDEMİZE DE DİLLER UZANAMAZ"

Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz