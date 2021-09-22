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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: I love Venezuela

    Birleşmiş Milletler binasına yürüyerek geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada Venezuelalı muhabirin sorusuna "I love Venezuela" ifadeleriyle karşılık verdi.
    • AA
    • 22.09.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 15:31
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: I love Venezuela

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 Eylül'de sona erecek ABD ziyareti ve temasları devam ediyor.

    New York'taki Türkevi binasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden çıkarak karşısındaki Birleşmiş Milletler binasına geçti.

    Bu sırada bir grup gazetecinin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Venezuela ile ilişkiler soruldu.

    "I LOVE VENEZUELA"

    Venezuelalı gazetecinin, "Türkiye'nin Venezuela ile müzakereleri desteklemeye devam etmesi ne kadar önemli?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "I love Venezuela" diyerek yanıt verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: I love Venezuela VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: I love Venezuela #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: I love Venezuela #2

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