Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nin Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, yüksek fiyat artışlarına, savunma sanayide yaşanan gelişmelere ve terörle mücadele konularına değindi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Erdoğan, "Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız. Siyasi, ekonomi ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeyeceğimizi herkese gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Biz dünyanın en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan bir coğrafyada yaşıyoruz"

"İlk mezunlarını tebrik ediyorum. Üniversitemiz gençlerimiz tarafından en çok tercih edilen yükseköğretim kurumlarımızdan biridir. Dünyadaki tüm büyük kalkınma devrimlerinin gerisinde güçlü bir fikri temel vardır.

Karşımızdaki tablo insanlığın geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğinde bulunduğumuza işaret ediyor. Önümüzde her biri ayrı öneme sahip tehditleri ve fırsatları birlikte çıkaran bu kritik süreci tarihi bir avantaja dönüştürmek mecburiyetindeyiz.

Biz dünyanın en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bugün yeniden ortaya koyacağı maddi ve manevi eserlerle insanlığa yön verecek bir dönüşüm öncülüğüne talibiz.

Eskilerin münevver dediği bugün entelektüel aydın diye isimlendiren insanlara ihtiyacımız var. Eğitim - öğretim programlarımızı buna göre yenileyerek ideal olanı hedefleyip mümkün olana ulaşmamız gerekiyor.

Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz.





"Ülkemizi yeniden dünyanın en gözde merkezi haline getirmemizin önünde hiçbir engel göremiyorum"

Sayılarını 76'dan 208'e çıkardığımız ve 81 ile yaydığımız üniversitelerimizle mevcudunu 1,6 milyondan 8,3 milyona çıkardığımız öğrencilerimizle yükseköğretim sistemimizi bunun için geliştirdik.

2 yıl önce ifade ettiğim gibi bu altyapı üzerinde ilimle, fikirle donanmış nesiller yetiştirmek öğretmenlerimizin vazifesidir. Ülkemizi yeniden dünyanın en gözde merkezi haline getirmemizin önünde hiçbir engel göremiyorum.





"Rusya - Ukrayna savaşıyla bölgesel krizler karşısındaki dayanıklılığımızı gördük"



Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan oluştuğu bu kritik dönemde Türkiye olarak kendimize çok büyük hedefler belirledik. Hedeflerimize doğru adım adım yürüyoruz. Rusya - Ukrayna savaşıyla bölgesel krizler karşısındaki dayanıklılığımızı gördük. Ekonomik istikrar mücadelemizi de inşallah zaferle neticelendireceğiz. Ülkemizi bu günlere ayağını ve ayağına taş değdirmeden getirdik.

Çeşitli sebeplerle sorunlar yaşadığımız ülkelerle ilişkilerimizi yoluna koyduk. Bütün mesela dost kazanmak. Biz bunu hamdolsun şu ana kadar başardık.

"Savunma sanayide ürettiğimiz yüzde 80'e ulaştı"



Göreve geldiğimizde 20 yıl önceyi söylüyorum, bizim savunma sanayinde sadece bize ait olan yüzde 20'ydi. Şu anda savunma sanayide ürettiğimiz yüzde 80'e ulaştı ve bütün bunlarla beraber artık savunma sanayide kendi ürünlerimiz ortada. Türkiye'ye göz kırparken dikkatli olun demeyi getiriyor.

"Vatandaşlarımızın gelirini artırmakla kararlıyız"

Yüksek fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızın gelirini artırmakla kararlıyız."