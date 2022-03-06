Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
557.899
-0.51%
BTXN Coin
37.99
-0.02%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Halit Çizmeci’nin cenaze törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı.
    • AA
    • 06.03.2022 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Halit Çizmeci’nin cenaze törenine katıldı

    İlim Yayma Vakfı kurucularından olan İbrahim Halit Çizmeci hayatını kaybetti. Çizmeci için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    ÇİZMECİ'NİN TABUTUNA OMUZ VERDİ

    Cenaze namazının kılınmasının ardından Çizmeci için helallik alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çizmeci'nin tabutuna omuz vererek cenaze aracına taşıdığı görüldü.

    Erdoğan cenazenin ardından camiden ayrıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Halit Çizmeci’nin cenaze törenine katıldı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Halit Çizmeci’nin cenaze törenine katıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Yunus Emre'nin mesajları Haluk Bilginer'in sesinden tüm dünyaya duyurulacak
    Kültür Sanat

    Yunus Emre'nin mesajları Haluk Bilginer'in sesinden tüm dünyaya duyurulacak

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri

    5 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu
    Gündem

    5 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Görüş Bildir