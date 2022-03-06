Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Halit Çizmeci’nin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı.

İlim Yayma Vakfı kurucularından olan İbrahim Halit Çizmeci hayatını kaybetti. Çizmeci için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇİZMECİ'NİN TABUTUNA OMUZ VERDİ

Cenaze namazının kılınmasının ardından Çizmeci için helallik alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çizmeci'nin tabutuna omuz vererek cenaze aracına taşıdığı görüldü.

Erdoğan cenazenin ardından camiden ayrıldı.