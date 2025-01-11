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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile şarkı söyledi AK Parti'nin Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılayan İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti.