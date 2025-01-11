Haber Merkezi
AK Parti'nin 8.Büyük Olağan Kongre süreci hız kesmeden sürüyor.
Bu kapsamda AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Şanlıurfa'ya geçti..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Şanlıurfa kongresinde sahnede ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de hemşehrilerine hitap etti.
ERDOĞAN İLE TATLISES ŞARKI SÖYLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatlıses, birlikte "Haydi söyle" şarkısını söyledi.
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