Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile türkü söyledi

Şanlıurfa'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle buluştu.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.

'Urfalıyım Ezelden' türküsünü söyledi

Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi VİDEO