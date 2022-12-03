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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile türkü söyledi
Şanlıurfa'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.
- 03.12.2022 - 20:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle buluştu.
Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.
'Urfalıyım Ezelden' türküsünü söyledi
Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi VİDEO