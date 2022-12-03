Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.634
0.19%
BTXN Coin
5.37
-1.64%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile türkü söyledi

    Şanlıurfa'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.
    • 03.12.2022 - 20:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile türkü söyledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle buluştu.

    Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.

    'Urfalıyım Ezelden' türküsünü söyledi

    Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile türkü söyledi #1


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Muğla'da horlama cinayeti
    3. Sayfa

    Muğla'da horlama cinayeti

    Kabe'de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti
    Yaşam

    Kabe'de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti

    Görüş Bildir