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    Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kısıklı'da pasta kesildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kısıklı'da pasta kesildi

    Kısıklı'daki evinden çıktığı sırada esnaf ve gazetecilerin olduğu bir grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle pasta kesti.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 14:36
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü doğum günüyle birlikte 67 yaşına girdi.

    Doğum gününde İstanbul Kısıklı'daki evinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinden çıktığı sırada bir grup esnaf ve gazeteciyle karşılaştı.

    Burada toplanan grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik etti.

    DOĞUM GÜNÜ PASTASINI KESTİ

    Türk bayraklı pasta sürprizi yapan grubu gören Erdoğan 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek pastayı keserken, "Ben pastayı şöyle bir keseyim. Çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kısıklı'da pasta kesildi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kısıklı da pasta kesildi #1

    PROGRAMINI AÇIKLADI

    Alanda bulunan basın mensuplara günlük programından da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Selimiye Camii'nde kılacağını ve açılış programlarına katılacağını aktardı.

    Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaza katılmak üzere aracına binerek bölgeden ayrıldı.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kısıklı da pasta kesildi #5

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