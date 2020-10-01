Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasının Meclis'ten geçip kendisine gelmesi durumunda onaylayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında Genel Kurul'a seslendi.

Meclis'te milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke içinde ve dışında yaşanan olaylara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"İDAM KARARI BANA GELİRSE ONAYLARIM"

Konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, idam cezası ile ilgili olarak ''Meclis'ten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi, gelirse onaylarım.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdama ilişkin düzenleme bana gelirse onaylarım- İZLE

BAHÇELİ'NİN AYM ÇAĞRISINA YEŞİL IŞIK YAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yapısının değiştirilmesi çağrısıyla ilgili ise ''Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım. Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Meclis konuşmamda soyledim'.' ifadesini kullandı.

"BİLİM İNSANLARI HER TÜRLÜ ARAŞTIRMAYI YAPIYOR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük açıklanan koronavirüs hasta sayısında vaka/hasta ayrımı yapıldığını söylemesinin ardından oluşan tartışmalara yönelik de cevap veren Erdoğan, ''Bilim insanları bununla ilgili her türlü araştırmayı çalışmayı yapıyor. Üzüntüm sayının buralara kadar gelmiş olması. Biraz tavsiyelerimize uyarsak her şey değişecek." açıklamasında bulundu.

Erdoğan ayrıca, HDP'nin varlığı ile yokluğu arasında bir fark göremediğini söyledi.