Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik güçleri ile iftar programında

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Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar programı düzenlendi.

İftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Malazgirt önlerindeki ilk akınlardan. İstanbul'un fethine, 15 Temmuz ihanetinin püskürtülmesine kadar al kanları ile toprağı sulayan tüm şehitlerimizi minnet ile yad ediyorum. Biliyoruz ki şehitler peygamberlere komşudur.

Bu toprakların bin yıllık evlatları, bin yıllık ev sahipleriyiz. Kimse buraları bize altın tepside sunmadı. Türkiye masa başında kurulmadı. Biz bu toprakları kanlarımızla ve alın terimizle sulayarak kendimize vatan eğledik. En kuzeyinden en güneyine ülkemizin her karışı için gerektiğinde ölümü göze aldık.

"ALLAH'IN İZNİYLE KİMSE BİZİ BU TOPRAKLARDAN SÖKÜP ATAMAZ"

En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine, ülkemizin her bir karışı için gerektiğinde ölümü göze aldık. Devletimiz üzerinde ameliyata kalkışanlara en güçlü cevapları vererek bugünlere geldik. Şunu bugün bir kez daha açık açık söylemek isterim. Allah'a ömür verdikçe yine burada, bu topraklarda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz.

Karada, havada, denizde mukaddes vatan topraklarını koruyan siz kıymetli kahramanlarımız, bu ülkenin ve milletin düşmanlarının aşamadığı, hiçbir zamanda aşamayacağı çelikten birer kalesiniz. Gabar'da aşamadılar, Cudi'de aşamadılar, Tendürek'te aşamadılar, Besler deresinde aşamadılar. Hep siz oralarda onları inlerine gömüyorsunuz. Ve şu ana kadar o imanla o aşkla yine gömmeye devam edeceksiniz. Ben buna inanıyorum. Sizler polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle, güvenlik korucusuyla işte bugün burada olduğu gibi yan yana sırt sırta olduğunuz müddetçe Allah'ın izniyle kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz.

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