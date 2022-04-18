Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda büyükelçiler ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda büyükelçiler ile bir araya geldi

Büyükelçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta barışçı çözüme inandığını belirterek "Zelensky ve Putin'i Türkiye'de buluşturmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programları devam ediyor.

Erdoğan, düzenlenen iftarda büyükelçiler ile bir araya geldi. AA'nın haberine göre, programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Yemek sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değindi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i Türkiye'de buluşturmaya çaba gösterdiklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna krizinin çözümü için yoğun diplomatik çaba gösterdik"

"Ukrayna krizinin çözümü için yoğun diplomatik çaba gösterdik. İki komşumuz arasında başlayan çatışmalara son vermek amacıyla yoğun diplomatik temaslar sergiledik. İki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmelerini temin ettik. Yüz yüze müzakereler için İstanbul'da görüşmeleri sağladık. Yoğun ilerlemeler sağladık. Ancak Buça'dan gelen görüntüler, görüşmelerimize gölge düşürdü.

Her iki tarafın da güven duyduğu ülke olarak biz de çabalarımızı sürdürüyoruz.

"İki lideri Türkiye'de buluşturmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz"

Zelensky ve Putin ile düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz.

Beklentilerimi, tespitlerimi kendileriyle doğrudan ve samimiyetle paylaşıyorum. İki lideri Türkiye'de buluşturma düşüncemi her fırsatta dile getiriyorum. Çatışmalar uzadıkça sadece insani kayıplar değil, ekonomik maliyetler de artıyor.

İki komşumuzun arasındaki ateşkes insanlık adına hayırlı iş olacak. Barışçı çözüme inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda büyükelçiler ile bir araya geldi VİDEO

"Sadece birbirimize değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"İlk günden itibaren elimizdeki bütün imkanları tüm insanların hizmetine sunduk. Tıbbı malzeme desteğinde bulunduk. Salgın toplumlar arasındaki uçurumları daha da derinleştirdi. Türkiye olarak dostlarımıza yardımda bulunduk. 20 Şubat'tan bu yana 11 Afrika ülkesine içinde yerli aşımız da olan 4 milyon 870 bin doz aşı hibe ettik. Sadece birbirimize değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.

"Mescid-i Aksa'ya yapılanlar bizim için üzüntü kaynağı"

Tam üyelik perspektifimizi esas alan somut ve anlamlı adımları AB'den atmasını bekliyorum. Tabii diğer insani dramlar, Yemen, Somali, Libya, Afganistan, Filistin ve Suriye'de milyonlarca masum insan bir Ramazan ayını daha buruk geçiriyor. Tedbir alınmadığı, yardım eli uzanmadığı, bir dilim ekmek bulamadığı için ölen her bir masumla birlikte insanlık da ölüyor.

Terör örgütlerine özellikle finans temin eden kaynakların kesilmesi konusunda tüm dostlarımızın güçlü desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Mescid-i Aksa'da yapılanlar bizim için üzüntü kaynağı. Bunları yaşamak istemiyoruz. Filistin davasına sahip çıkmaya, Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Saldırıları lanetlediğimizi açıkça dile getirdik Filistin'deki terör saldırılarını lanetlediğimizi açıkça dile getiriyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız."