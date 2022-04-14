Esnafla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, internet üzerinden yapılan satışlara yönelik sınırlama yapacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esnaf ve Sanatkarlar ile İftar Programı" kapsamında esnafla bir araya geldi.

İftar programının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahiliğin olduğu yerde kötülük olmayacağının altını çizdi.

Aynı zamanda e-ticarette de bir düzenlemeye gidileceği vurgusu yapıldı.

"İnternet satışlarına sınırlamalar getiriyoruz"

İnternet satışlarında sınırlama yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Çeşitli istihdam projeleriyle özellikle gençlerimizin meslek öğrenme ve kazanç sahibi olmasını sağlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda esnafla buluştu VİDEO

"Haksız kazanç peşinde koşanların cezalarını artırıyoruz"

Maksadın piyasadaki fahiş fiyatları kontrol altında tutmak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şartlara göre ilave adımlar atarak insanlarımızın refah seviyelerini korumaya çalışıyoruz. Amacımız esnaf ve sanatkarımızla rekabet etmek değil, sizlerin de şikayetçi olduğu piyasadaki fahiş fiyatları kontrol altında tutmaktır. Fiyatları fahiş şekilde yükselterek haksız kazanç peşinde koşanların cezalarını artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müjdeyi açıkladı

Müjdeyi açıklayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracata dönük yatırımlar ve dözviz kazandırıcı yatırım faaliyetleriyle ilgili müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İhracata dönük yatırımlara yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz." dedi.

"Esnafımız her zaman sokağın vicdanını temsil etmiştir"

Milletimizle birlikte, tüm insanlığın sıkıntılarından kurtulduğu, dostluk ve kardeşlik ikliminin dört bir yanımızı kuşattığı günlere inşallah kısa sürede ulaşırız.

Asırlar boyunca Anadolu'da devletler kurulmuştur ancak binlerce yıllık birikimiyle esnaf ve sanatkarımız bu toprakların harcı olmaya devam etmiştir. Esnafımız her zaman haktan yona olmuş, bulunduğu sokağın vicdanını temsil etmiştir.

Bugün bir çok ülkede en derin şekilde yaşandığını gördüğümüz sosyal adaletsizliğin bizim milletimizin içinde kök salamamasında bu anlayışı vardı. Bunun son örneğini Korona salgınında gördük. Devlet olarak bu zorlu dönemde sizlerin yanında olmaya çalıştık. Salgın döneminde esnaflarımıza gelir kaybı ve kira olarak 4 ay süreyle biner lira destek sağladık. Türkiye genelinde bu destekler 4, 6 milyar lirayı aşmıştır.

"Büyük ve güçlü Türkiye inşaasını birlikte gerçekleştireceğiz"

Ayrıca esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatiflerine borçlarını yeniden yapılandırma imkanı sunduk. Salgının etkilerinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarımızı yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bize herkesten daha güçlü yapan, farklı kılan, zorluklar karşısında dayanıklı hale getiren bu vasfımız, erdemimizdir.

Sizler işinizin başına her geçtiğinizde dükkanınızın, aracınızın kapısı her açtığınızda aynı zamanda bu sorumluluğu üstlenmiş oluyorsunuz. Hayatımızın bir döneminde bizde esnaflık yaptığımız için bu vasıfları bizzat yaşayarak, hırs ederek öğrendik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını da birlikte gerçekleştireceğiz.

Salgının küresel düzeyde dengeleri bozan ve fiyatları artıran etkilerini henüz yeni yeni üzerimizden atarken bu defa da Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın etkileriyle yüz yüze kaldık. Son dönemde çarşıda pazarda Fahiş Fiyat artışlarının en önemli sebebi bu iki faktördür. Millete sesleniş konuşmasında ifade ettiğim gibi; bu tür sorunlar hukuki değil ahlaki olduğu için yaptırımlar kısıtlı kalıyor. Ama bu değil ki elimiz kolumuz bağlı kalacağız.