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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine misafir oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarını Ankara'nın Altındağ ilçesinde misafir oldukları Taş ailesi ile birlikte yaptı.