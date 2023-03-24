Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Hatay'da depremzedelerle açtı

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu 11 ilde, Ramazan nedeniyle iftar çadırları kuruldu.

İlk iftarını dün Kahramanmaraş'ta yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Hatay'da idi.

Depremzedelerle iftar yapan Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Deprem felaketi sebebiyle buruk karşılamış olsak da bizleri böylesi bir aya eriştirdiği için Rabbimize hamdediyoruz.



Hatay ile birlikte 11 ilimizi vuran ve 14 milyon insanımızı doğrudan sarsan depremin acısı 85 milyon olarak hepimizi etkiliyor. Nerede olursak olalım kalplerimiz depremzedelerimizle birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken başka işlerle uğraşmayı kendimize zul addediyoruz.



Biz, deprem turisti misali arada buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlardan değiliz, asla da olmayacağız. Sizler yas tutarken, kendi ihtirasları peşinde koşanları Allah’a havale ediyoruz. Siyasi hırsları ve çıkarlarından başka bir şeyi görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir.