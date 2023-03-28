Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Mehmetçik ile açtı

Büyük felaketin üzerinden bir ayı aşkın süre geçti.
6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük felaket, 50 bini aşkın kişinin canına mal oldu.
7.7 ve 7.6'lık peş peşe depremlerin etkilediği 11 ilde, enkaz kaldırma ve geçici ve kalıcı konutların yapımı için çalışmalar devam ediyor..
Şehirlerdeki binaların yarısından fazlası yerle bir olurken, yaralar da sarılmaya devam ediyor..
İftarı deprem bölgesindeki vatandaşlarla açan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Mehmetçik ile bir araya geldi.
İnsanı Yardım Tugayı ile iftarını açan Erdoğan, depremde yaşanılan dezenformasyonlara ilişkin vurgu yaptı.
Depremin ilk anından itibaren "Bölgede asker yok" gibi asılsız ifadeler yükselirken, kahraman Mehmetçik enkazdan bir cana daha ulaşmak amacıyla canla başla çalıştı.
"Biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmayı biliyoruz"
Erdoğan, iftar programındaki konuşmasında bu konuya değinerek şunları söyledi:
Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz.
Tüm askerlerimize şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
22 sene önce kurulan İnsanı Yardım Tugayı'mız da kendi sorumluluk alanıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. 6 Şubat depremlerinde 3 saat içinde afete hareket için hazır hale gelen tugay onlarca canımızı kurtarmıştır.
Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz.
Tüm askerlerimize şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
"Nerede bir terörist varsa tepesine biniyor, inlerine başlarına geçiriyoruz"
Maalesef geçmişin ihmalleri ve eksikleri yüzünden ülkemizde tabii afetlere hassasiyet taşıyan pek çok yerleşim yeri var.
Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3 milyon 300 bin aileyi TOKİ konutları ile 1 milyon 200 bin aileyi güvenli ve huzurlu evlere kavuşturduk.
Son 20 yılda zirvesine ulaştırdığımız demokrasi ve kalkınma yatırımlarımız sayesinde artık her alanda kendimize olan güvenimiz artmıştır. Her alanda kalkınmasını belli bir seviyeye getirmiş alt yapısının kurmuş bir ülke haline geldik.
Nerde bir terörist varsa tepesine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu gücümüzü karada, havada, karada daha da arttıracak projelerle milletimizin önüne çıkacağız.
Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız.