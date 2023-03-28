Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Mehmetçik ile açtı İftarını İnsanı Yardım Tugayı ile açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz'' dedi.

AA & Ensonhaber

Büyük felaketin üzerinden bir ayı aşkın süre geçti.

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük felaket, 50 bini aşkın kişinin canına mal oldu.

7.7 ve 7.6'lık peş peşe depremlerin etkilediği 11 ilde, enkaz kaldırma ve geçici ve kalıcı konutların yapımı için çalışmalar devam ediyor..

Şehirlerdeki binaların yarısından fazlası yerle bir olurken, yaralar da sarılmaya devam ediyor..

İftarı deprem bölgesindeki vatandaşlarla açan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Mehmetçik ile bir araya geldi.

İnsanı Yardım Tugayı ile iftarını açan Erdoğan, depremde yaşanılan dezenformasyonlara ilişkin vurgu yaptı.

Depremin ilk anından itibaren "Bölgede asker yok" gibi asılsız ifadeler yükselirken, kahraman Mehmetçik enkazdan bir cana daha ulaşmak amacıyla canla başla çalıştı.

"Biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmayı biliyoruz"

Erdoğan, iftar programındaki konuşmasında bu konuya değinerek şunları söyledi:

Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz.



Tüm askerlerimize şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

22 sene önce kurulan İnsanı Yardım Tugayı'mız da kendi sorumluluk alanıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. 6 Şubat depremlerinde 3 saat içinde afete hareket için hazır hale gelen tugay onlarca canımızı kurtarmıştır.



Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz.



Tüm askerlerimize şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"Nerede bir terörist varsa tepesine biniyor, inlerine başlarına geçiriyoruz"