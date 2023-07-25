Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA ve SİHA teknolojisinde önde gelen 3 ülke arasındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilecek olan IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için yayınladığı videolu mesajında ihracat hedeflerinin 6 milyar dolar olduğunu belirtti. Erdoğan, “Kara, hava ve denizde kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” dedi.

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ensonhaber.com

IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, bu yıl İstanbul’da 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenleniyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan programda, savunma sanayii devleri tek çatı altında buluşacak.

Yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talepler doğrultusunda rekor bir katılım bekleniyor.

Program öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videolu mesaj yayınladı.

"Milli teknoloji hamlemizin meyvelerini toplamaya başladık"

Erdoğan, videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Savunma Sanayi fuarımızın 16’ncısının ülkemiz firmalarımız ve dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilen fuarımızda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden fuara katılmak üzere İstanbul’a teşrif eden misafirlerimize devlet ve hükümet yetkililerine bakanlara askeri erkana hoş geldiniz diyorum. 1993 yılından beri düzenlenen İDEF kendini ispatlamış bir organizasyon olarak savunma sanayinde dünya ölçeğinde bir marka haline gelmiştir.



Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmaların imzalandığı yeni ortaklıkların tesis edildiği Savunma sanayi ürünlerinin görücüye çıktığı fuarımızın bu sene başarı grafiğini daha da yükselteceğine inanıyorum. Türkiye olarak karşılaştığımız pek çok engele gizli açık ambargoya rağmen savunma sanayimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Yıllardır kararlılıkla yürüttüğümüz milli teknoloji hamlemizin meyvelerini hamdolsun farklı alanlarda toplamaya başladık. Türk savunma sanayi sektörü son yıllarda tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir başarı hikayesi yazmaktadır. Sektörümüz çatışma bölgelerinde sınanan zırhlı araçlarıyla, toplarıyla, roketleriyle, hava savunma sistemleri ile envai çeşit silah ve radar sistemleri ile rüştünü ispatlamıştır.

"Dünyanın önde gelen üç ülkesi arasında yer alıyoruz"

Kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarımızın hemen tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılayabiliyoruz. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen üç ülkesi arasında yer alıyoruz. kendi savaş gemisini yapan on ülkeden birisi olan Türkiye aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumundadır. Dünyanın ilk SİHA gemisi diyebileceğimiz TCG Anadolu’yu donanmamızın hizmetine verdik. AKINCI ile başladığımız TİHA hamlemizi insansız savaş uçağımız KIZILELMA ile şimdi çok farklı bir boyuta taşıyoruz. KAAN ismini verdiğimiz beşinci nesil Milli Muharip Uçağımızın tanıtımını yaptık. Üretim süreçlerini adım adım gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında savunma sanayine mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz.

"Yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum"