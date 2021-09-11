Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı bitirdiklerini söyleyerek, "İHA'yı ve SİHA'yı üretir hale geldik. Şimdi de TİHA'nın en üst segmentini üretir hale geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı atılımlara değindi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE DIŞA BAĞIMLILIK BİTİRİLDİ

Yerli ve milli teknolojiyle üretilen İHA ve SİHA'larla dışa bağımlılığın bitirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Şimdi AKINCI denilen TİHA'nın en üst segmentini, dünyada ilk 3'e gireni üretir hale geldik." dedi.

Azmin ve inancın önünde hiçbir engel olmadığını belirten Erdoğan, mühimmatları da Türkiye'nin yapar hale geldiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'ları ve SİHA'ları biz üretir hale geldik

"O ZAMANLAR İHA'YI BİZE 2 GÜNLÜĞÜNE VERİP GERİ ALIYORLARDI"

Yıllar önceki bir ABD ziyaretinde yaşadığı İHA anısına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başbakan olmadan kısa bir süre önce dünyayı dolaşıyorum. Oğul Bush'u ziyaret ettim. Bush'tan bize İHA niye vermiyorsunuz diye sordum. Rice'ı çağırdı, Türkiye'ye İHA niçin vermediniz diye sordu. Kendisi de hemen dedi talimatı verelim, İHA gönderelim. Fakat İHA'yı bize o zaman sadece 2 günlüğüne verip tekrar geri alma durumundaydı. Nedir koordinatları belirliyordu.

"DÜNYANIN İLK 3'Ü İÇERİSİNDE YER ALANI ÜRETİYORUZ"

Sonra bu şekilde İHA verdiler. Ama ne oldu bizi ev sahibi yaptılar. İHA'yı biz üretir hale geldik. Ardından SİHA üretir hale geldik. Şimdi işi ileri götürerek AKINCI denilen görevi, başarısı çok çok farklı olan silahlı insansız hava aracının en üst segmentini dünyanın ilk 3'ü içerisinde yer alanı üretir hale geldik.





"BAYKAR TALEPLERE YETİŞEMİYOR"

Baykar şu anda yetiştiremiyor. Böyle bir noktada, böyle bir durumda. Bunlarla beraber bunların mühimmatını da Türkiye kendisi yapar hale geldi. Türkiye'nin savunma sanayinde dünyada bulunduğu yeri farklı bir konuma taşımış oldu. 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz.





"BU İMKANLAR OLMASA TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARIYI YAKALAYAMAZDIK"

Eğer bugün Gabar'da Bestler Deresi'nde terörle mücadelede çok çok önemli bir mesafe kat ettiysek bunlarla beraberdir. Bu imkanlar olmasaydı terörle mücadelede bu başarıyı yakalaybilir miydik? Hayır.

Diyarbakır'ın cadde sokaklarında rahatlıkla dolaşılıyorsa işte bundan dolayı. Cudi'de böyle, Gabar'da böyle. Yurt içinde yurt dışında böyle."