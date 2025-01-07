Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

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Son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 16 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından konuşan Barzani, bölgedeki PKK tehdidine dikkat çekmiş ve Türkiye'yle iş birliği mesajı vermişti.

Bu ziyaretin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Beştepe'de kabul etti.

BARZANİ ANKARA'YA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani'nin görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani'nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Ankara-Erbil ikili ilişkileri, bölgesel güvenlik ve enerji başlıkları değerlendirildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VE SURİYE MASADAYDI

Ayrıca terörle mücadele konusundaki iş birliği de masada oldu.

Diğer yandan görüşülen en önemli konulardan biri de Suriye'ydi.

Suriye'de son dönemdeki gelişmeler de ele alındı.