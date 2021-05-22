Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta iki ayrı devlet olmalı

KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil iki devlet arasında yürütülmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne canlı bağlandı.

Nisan ayı sonunda Cenevre'de düzenlenen gayri resmi 5+ Birleşmiş Milletler toplantısının Kıbrıs'ın istikbal mücadelesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık adada farklı kültür, dil, din ve geleneklere sahip iki ayrı halkın olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Türkiye olarak biz de değerli kardeşim Sayın Tatar liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de yaptığı önerilere tam destek verdik.” dedi.

“İKİ DEVLETİN NASIL İŞ BİRLİĞİ YAPABİLECEĞİ BELİRLENMELİDİR”

Yeni müzakere sürecinin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Bu müzakerelerde iki devletin nasıl iş birliği yapabileceği belirlenmelidir. Bunun için öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğiyle eşit statüsü teyit edilmelidir. İki devletli çözümü reddetmek Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını reddetmek demektir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta iki ayrı devlet kabul edilmeli VİDEO

"ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

“Kıbrıs Türk'ü adaletsizliğin ne olduğunu iyi bilir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı kapılar ardından Kıbrıs Türk'ünün haklarını teslim edenlerin, iş çözüme gelince hep üç maymunu oynadıklarını aktardı.

Erdoğan, “Kıbrıslı kardeşlerimizi öz yurdunda azınlık yapmak istediler. Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, şımarık tutumları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Kıbrıs Türk halkını katledenler, olmadık bahanelerle çözüme yaklaşıldığında masadan hep kaçmışlardır. Kıbrıs Türk'ü ile bırakın siyasi gücü, hastaneleri bile paylaşmam diyen bir zihniyet ile ortak bir şey kurmak mümkün değildir.” dedi.

"10 BİN KİŞİLİK İLAVE İSTİHDAM SAĞLANACAK"

KKTC’de son 30 yıldır su sıkıntısı yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tünel ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Türkiye'den KKTC'ye içme suyu götürülmesi her dönemde gündeme gelmiş fakat gerçeğe dönüşmemiştir. 80 km uzunluğunda denizin 250 mt altından geçen sistemle içme suyunu yavru vatana ulaştırdık. Memba suyu kalitesinde içme suyu temin ettik.

Sulama projemizde suyu temin edecek 5.7 km uzunluğundaki iletim tünelinde ışığı göreceğiz. Güzelyurt Ovası sulaması iletim yapıları 18 bin 730 dekar araziye su iletecek.

Meserya Ovası sulaması projesi kapsamında 97 bin 200 dekar arazi ilk kez sulama suyuyla buluşacak.

Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon TL'lik gelir artışı ve 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacak.

Projenin tamamlanmasıyla tarım çağ atlayacak, KKTC'nin kalkınma hamlesi farklı bir ivme kazanacaktır.”