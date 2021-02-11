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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci doz aşıyı oldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci doz aşıyı oldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci doz koronavirüs aşısını olduğunu duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.02.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 15:50
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    Türkiye genelinde uygulanan Çin aşısının ilk dozunun üzerinden 28 gün geçmesiyle, ikinci doz aşı uygulamaları başladı.

    Uygulamalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

    Telegram hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi.

    "TÜM TÜRKİYE AŞILANACAK"

    Erdoğan, paylaşımının devamında "İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci doz aşıyı oldu #1

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