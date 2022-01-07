Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci Yeditepe Bieanali'ne katıldı

Süleymaniye Darüzziyafe'de düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her alanda olduğu gibi sanatta da tarihe damga vuran bir millet olunduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarihinde sanata olan ilgiye ve başarılara değindi.

"ULUSLARARASI DÜZEYDE GÜNDEME GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Çeşitli sanat dallarından eserlerin nesilden nesle aktarıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada farklı kökenlere ve meşreplere mensup sanatçıların ayrı sanat dallarında vermiş oldukları eserlerin bir arada sunulmuş olması her türlü ayrımcılığı reddeden bir medeniyet iklimine sahip olduğumuza işaret ediyor.

Nesilden nesile aktardığımız ve yaşattığımız sanatlarımızın bu tür faaliyetlerle uluslararası düzeyde de daha çok gündeme geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"MUAZZAM BİR TARİHİ ARKA PLAN SUNDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan her türlü çabayı takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Yeditepe Bienali'nin bu yılki temasının çerçeve içi çerçeve dışı olarak belirlenmiş olması bize muazzam bir tarihi arka plan sunuyor.

Şayet kendi coğrafyamızda kendi kalbimizde kaybettiğimiz değerleri başka yerlerde aramaya kalkarsak sadece vaktimizi heba etmiş oluruz.

"GELİŞTİRİCİ VASIFLARIYLA TARİHE DAMGA VURMUŞ BİR MİLLETİZ"

İyi olan güzel olan faydalı olan değerli olan herşeyi nerede bulursak bulalım almak, kullanmak, geliştirmek, daha iyisini yapmak ecdadımızdan bize kalan en önemli miraslardan biridir.

Biz her alanda olduğu gibi sanat alanında da yaşatıcı kuşatıcı ve geliştirici vasıflarıyla tarihe damgasını vurmuş bir milletiz.