Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüştü

Haber Merkezi

İsrail, İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenliyor.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, başlatılan nükleer müzakereleri anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü kaydetti.

Bu çerçevede Erdoğan, ABD'nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünün desteklendiğini belirtti.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.