En Son Haber

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.