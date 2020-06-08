Dolar
6.7878
0.3325%
Euro
7.67
0.5084%
Altın
1700.23
0.8936%
Borsa
109637.08
-0.3497%
G. Altın
371.055
1.1603%
Bitcoin
65902.56
0.1732%
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
    • İHA
    • 08.06.2020 - 21:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    SINIR BÖLGESİNİN DURUMU VE KONTROLÜ GÖRÜŞÜLDÜ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duydukları endişeyi paylaştı.

    İki lider, Libya’nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü VİDEO

    Görüş Bildir